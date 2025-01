Centro de coleta seletiva Rocinha Recicla pretende aumentar o volume de plásticos coletados - Divulgação

Publicado 05/01/2025 19:08

Rio - O centro de coleta seletiva Rocinha Recicla, situado no estacionamento do Complexo Esportivo da Rocinha, pretende expandir o volume de plástico coletado na comunidade da Zona Sul do Rio. A expectativa é que a parceria com a empresa Plastic Bank entregue dez toneladas por mês de material para reciclagem. A partir do programa, os catadores vão receber uma bonificação por quilo de plástico entregue no ponto de coleta.

Um dos objetivos é que a operação consiga gerar renda extra a 105 coletores de plástico cadastrados no programa e evitar que grandes quantidades de materiais cheguem aos oceanos. O novo acordo faz parte de um esforço para expandir e fortalecer o ecossistema, incentivando o impacto positivo para os catadores e a economia local.

Em dois anos de operação, foram alcançados mais de 90 mil toneladas de plástico destinadas à reciclagem. Atualmente, a previsão é de que sejam recolhidas 240 toneladas, volume que equivale a 12 milhões de garrafas PET.

Diretor de operações da Plastic Bank no Brasil, Ricardo Araújo destaca a transformação que a comunidade da Zona Sul está passando por causa da reciclagem. "É inspirador ver a transformação que vem acontecendo na Rocinha, com coletores que moram no local e trabalham para criar um ambiente mais limpo e sustentável. Essa é uma forma de empoderá-los, pois, hoje, eles contam com uma fonte adicional de renda, ajudando-os nas contas de casa, na educação dos filhos e na compra de itens necessários. Queremos que a região caminhe para um futuro mais consciente e que o ponto de coleta continue atuando para reverter a antiga narrativa da poluição plástica na Praia de São Conrado e arredores", comemora.

Todo o material coletado é registrado em uma blockchain, permitindo a checagem dos dados em tempo real. Assim, é possível rastrear o plástico e assegurar o pagamento das pessoas que trabalharam coletando-o. A fintech estima que os coletores aumentam a renda em, pelo menos, 40%.