Acidente aconteceu na altura do KM 251 da Rodovia Presidente DutraReprodução / Google Street View

Publicado 05/01/2025 21:39

Rio - Um engavetamento envolvendo um ônibus, uma carreta e sete carros deixou sete pessoas feridas, na tarde deste domingo (5), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). O acidente, que aconteceu na altura do KM 251, em Piraí, Região Sul Fluminense, chegou a interditar a via sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas ficaram presas nas ferragens de um dos automóveis. Pelo menos uma vítima acabou ficando gravemente ferida, enquanto outras cinco apresentaram lesões moderadas e uma pessoa teve escoriações leves.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e do Samu socorreram as vítimas, que não tiveram as identidades reveladas. Dentre os feridos, quatro foram encaminhados ao Hospital Flávio Leal, na mesma região, enquanto as outras três deram entrada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ainda não há informações sobre o atual estado de saúde deles.

Segundo informações da CCR Rio SP, que administra a Rodovia, o engavetamento aconteceu por volta das 16h40 e devido à gravidade, a via chegou a ser bloqueada para atendimento às vítimas. O pico de congestionamento chegou a 7 km de extensão. Neste momento, o tráfego já foi liberado no trecho.