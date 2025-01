Suspeito que se escondeu debaixo de carro em motel estava com uma pistola - Reprodução

Suspeito que se escondeu debaixo de carro em motel estava com uma pistolaReprodução

Publicado 05/01/2025 18:35

Rio - Policiais militares prenderam um homem dentro de um motel, na manhã deste domingo (5), em Jardim Sulacap, na Zona Oeste. O suspeito estava escondido debaixo de um carro no estabelecimento.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) encontraram um veículo, modelo Chevrolet Corsa, com três homens em atitude suspeita passando pela Avenida Marechal Fontenele. A corporação informou que, durante a abordagem, o trio colidiu com o carro na mureta que divide a pista no sentido Magalhães Bastos e fugiu em direção ao Motel Caravellas.

A equipe fez buscas no estabelecimento e conseguiu encontrar um dos suspeitos escondidos debaixo de um carro parado no motel. Com ele, foram apreendidos uma pistola, munições e um celular.

O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).