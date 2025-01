Homem foi preso por agentes do BRT Seguro - Reprodução

Publicado 05/01/2025 17:08

Rio - Um homem foi preso, na tarde deste sábado (4), depois de mostrar o pênis para uma mulher dentro de um ônibus do BRT, na estação do Magarça, em Guaratiba, na Zona Oeste.

O caso aconteceu por volta das 17h50. A vítima chegou a tirar uma foto do criminoso com o órgão genital para fora da calça, parcialmente coberto por uma mochila, no interior do veículo.

Com a exposição do caso, os passageiros do coletivo seguraram o suspeito até o marido da mulher acionar agentes do BRT Seguro. A prática de ato obsceno é definido como crime pelo artigo 233 do Código Penal. A pena é de três meses a um ano de detenção ou multa.

O homem foi levado para a 43ª DP (Guaratiba). Com ele, uma faca foi apreendida.