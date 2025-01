Operação mira roubos de veículos e de rua nos Morros da Mangueira e Tuiuti - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 07/01/2025 08:02 | Atualizado 07/01/2025 17:28

Rio - Uma operação realizada nos Morros da Mangueira e do Tuiuti, na Zona Norte do Rio, contra criminosos envolvidos em roubos de veículos e de rua na região, apreendeu cerca de 600 kg de drogas, entre maconha e cocaína, nesta terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o prejuízo estimado ao tráfico é mais de R$ 600 mil.

Policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM), participaram das ações.

De acordo com a PM, além de coibir ações criminosas, as equipes também realizaram remoção de barricadas das vias.

Equipes do Comando de Operações Especiais (#COE) realizam operação, na Zona Norte do Rio, retirando barricadas nos acessos às comunidades da Mangueira e do Tuiuti, nesta terça-feira (7/1). A ação, reforça a presença policial e a segurança na região.#ServireProteger #COE pic.twitter.com/IdBk12ohur — @pmerj (@PMERJ) January 7, 2025

Durante as varreduras, os cães Hulk e Irá do BAC encontraram um terreno na Travessa Lídia da Conceição e localizaram cerca de 600kg de entorpecentes (maconha e cocaína), sendo uma parte em tabletes e bolas adesivadas e uma embalada para comercialização. A corporação estima que o prejuízo ao tráfico local seja mais de R$ 600 mil.

Ainda durante as ações, foram apreendidos três rádios comunicadores, cinco balanças, 32 munições e material para embalo de drogas.

Segundo a PM, não houve prisões e as ocorrências foram apresentadas na 17ª DP (São Cristóvão). Contudo, um homem foi conduzido para a delegacia por policiais militares.

Apesar da operação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as unidades de saúde da região funcionaram normalmente nesta terça-feira (7).