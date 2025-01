Câmera de segurança flagrou o momento em que o homem deu um tapa na mulher - Reprodução

Publicado 07/01/2025 08:36 | Atualizado 07/01/2025 13:35

Rio - João Vitor da Silva de Souza foi preso, na madrugada desta terça-feira (7), por dar tapa no rosto de uma mulher no Terminal Deodoro do BRT, na Zona Oeste.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que João Vitor aparece segurando um saco preto e andando em direção à mulher, que está sentada em um dos bancos enquanto mexia no celular. Veja: