Água vazou por uma luminária no teto da recepção da UPA Beira MarReprodução/X

Publicado 09/01/2025 10:03 | Atualizado 09/01/2025 10:56

Duque de Caxias – Uma cena atípica chamou atenção na noite desta quarta-feira (8), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Beira Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Devido à forte chuva que castigou não só o município – onde choveu mais de 42 mm em alguns pontos –, mas também grande parte do estado, um vazamento por meio de uma luminária provocou um princípio de alagamento na recepção do equipamento – as imagens foram parar nas redes sociais.

Por nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a equipe de manutenção da UPA foi acionada e solucionou o problema em aproximadamente 20 minutos. A pasta destacou ainda que o atendimento na unidade não foi afetado, e que profissionais e pacientes permaneceram em segurança até a conclusão do reparo.

Em outras regiões do RJ também houve transtornos. Na capital, o Centro de Operações Rio (COR) divulgou que equipes da prefeitura precisaram atuar na Avenida Pasteur, em Botafogo, onde um bolsão d’água afetava o trânsito no início da madrugada, na altura da Avenida Ramon Franco.

Segundo o Alerta Rio, entre 0h15 e 0h30, houve registro de chuva forte em estações pluviométricas da Zona Sul próximas, como Copacabana (9 mm) e Urca (18,2 mm).

Já em Itaguaí, na Região Metropolitana, uma moradora registrou dois carros praticamente submersos em frente à sua residência na Rua Reverendo Otávio Luiz Vieira, no Centro. No vídeo, é possível notar que as luzes dos automóveis estão acesas, o que indica que os donos os abandonaram para buscar um abrigo mais seguro ou ainda permaneciam ao volante.

Na Região Serrana, os moradores de Sumidouro se assustaram com a força dos ventos na localidade conhecida como Arrozal. Imagens mostram vias tomadas por lama e diversas árvores caídas.

O Corpo de Bombeiros retornou contato da reportagem informando que nesta quarta, houve registrar de 21 ocorrências relacionadas às chuvas, como corte de árvore e desabamento de edificação, dentre outras, porém, sem vítimas graves. Para as próximas horas, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde em todo o estado.