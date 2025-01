Morador teve apartamento atingido durante confronto na Taquara - Rede Social

Morador teve apartamento atingido durante confronto na TaquaraRede Social

Publicado 09/01/2025 06:59 | Atualizado 09/01/2025 08:45

Rio - Moradores da comunidade Cabeça de Porco, na Taquara, Zona Oeste, viveram mais uma madrugada de terror nesta quinta-feira (9) devido a um intenso confronto entre criminosos. A região vive uma intensa onda de violência há dias devido a disputa por território entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a intensidade do tiroteio. Na ocasião, uma bala perdida atingiu um apartamento no Condomínio Portal da Taquara, que fica localizado na Rua Ariapó. Segundo relatos do morador, o projétil passou pela janela e atingiu o computador enquanto ele estava jogando. Apesar do susto, ninguém se feriu.



ESTÁ ROLANDO UM TIROTEIO NA TAQUARA



08/01/2025



JAURU (CABEÇA DE PORCO)



TAQUARA - JACAREPAGUÁ pic.twitter.com/6JX7K5xQVi — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 9, 2025

Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizaram patrulhamento em toda extensão da Rua Caituba, e o patrulhamento segue intensificado nos acessos à comunidade e na estrada do Cafundá. Até o momento não houve informações sobre feridos.