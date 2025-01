Mudança foi realizada na última segunda-feira (6) - Armando Paiva/Arquivo O Dia

Publicado 09/01/2025 11:11 | Atualizado 09/01/2025 12:00

Rio - A Polícia Militar trocou o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, região que há meses tem sido palco de uma violenta guerra entre fações rivais.

O capitão José Eduardo Brito Benck, que estava no 39º BPM (Belford Roxo), é o novo comandante e substitui o capitão Leonardo Rezende Brandão, que foi transferido para a UPP Manguinhos.

A mudança ocorreu na segunda-feira (6), em meio à disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). A guerra entre as facções envolve criminosos que atuam também no Morro São João, no Engenho Novo.

Questionada sobre a mudança, a PM informou que a alteração faz parte da rotina da corporação.

As constantes trocas de tiros na região acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV). Liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, os bandidos tentam invadir o Morro dos Macacos, comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas.

Idoso morre na guerra

Na manhã desta quarta-feira (8), o idoso Antônio Alves da Costa , de 76 anos, morreu ao ser baleado em um dos acessos ao Morro São João, no Engenho Novo, Zona Norte, durante um tiroteio entre policiais e criminosos.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da UPP São João realizavam uma ação de patrulhamento na comunidade quando foram atacados a tiros por criminosos em uma área de mata no alto do morro, dando início a um tiroteio.

Por fim, as equipes constataram que uma pessoa morreu ao ser atingida. A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.