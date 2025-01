Hospital Cardoso Fontes foi municipalizado em dezembro - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 09/01/2025 11:44

O Ministério da Saúde reduziu em 92% a fila de procedimentos cirúrgicos acumulada entre 2014 e 2022 no Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), em Jacarepaguá. A medida foi possível após a implementação do Programa de Gestão de Filas do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH). A unidade teve a gestão municipalizada à Prefeitura do Rio de Janeiro em dezembro.

Ao todo, o Cradoso Fontes já realizou 575 procedimentos. Para zerar a fila, os últimos 64 pacientes serão atendidos na unidade até meados de fevereiro. Neste período, alguns deles foram atendidos em outras unidades ou tiveram o caso judicializado.

O ranking de procedimentos realizados é composto por 21% de cirurgias plásticas reparadoras, 19% de cirurgias gerais e 8% atendimentos urológicos.

O secretário adjunto de atenção especializada do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior, salienta que uma série de esforços foram implementados no hospital. “Encontramos uma fila que, nos piores momentos, chegou a ter 800 pacientes aguardando procedimentos cirúrgicos. Fizemos uma série de ações, como contratações e reorganização da fila, para otimizarmos o atendimento”, destaca.

Reestruturação

Ao todo, quatro unidades federais já iniciaram a reestruturação: além do Cardoso Fontes, os hospitais federais de Bonsucesso (HFB), do Andaraí (HFA) e Servidores do Estado (HFSE) já começaram o processo.

O HFCF e o HFA foram municipalizados para a Prefeitura do Rio de Janeiro. A meta é dobrar o número de atendimentos. O Ministério da Saúde repassou R$ 150 milhões ao município. Além desse pagamento, está prevista a incorporação de R$ 610 milhões de teto MAC — atendimento de média e alta complexidade — para a cidade.