A fêmea Milla, da raça pastor belga de malinois, está disponível para adoação responsável - Divulgação/GM-Rio

A fêmea Milla, da raça pastor belga de malinois, está disponível para adoação responsávelDivulgação/GM-Rio

Publicado 10/01/2025 17:44

Rio - A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) colocou para adoção responsável, nesta sexta-feira (10), três cães que acabaram de se aposentar da corporação. Os animais são os pastores alemães Nero e Nova Diana, que são irmãos, e a fêmea Milla, da raça pastor belga de malinois, ambos castrados.

fotogaleria

Eles carregam no currículo atuações nos últimos grandes eventos que a cidade recebeu, incluindo o show da Madonna na praia de Copacabana, em maio de 2024. Os cães também faziam patrulhamento preventivo em dias de jogos no Maracanã, pela Operação Verão, nos pontos de ônibus da Avenida Princesa Isabel, entre outras missões.

Outros cães doados

Entre 2023 e 2024, a GM-Rio doou outros três cães, Elmo, Mike e Nina, após campanha de adoção responsável. Em 2025, a cadela Margot foi adotada por uma família de Itaboraí. E o cão Nestor, que é irmão do Nero e da Nova Diana, irá morar com um militar fuzileiro naval que participou de um curso da corporação no ano passado e fez as instruções com ele. O militar já visitou o canil e está finalizando os processos documentais para que Nestor curta a aposentadoria junto com sua nova família.

Como adotar?

Os interessados em proporcionar o merecido descanso aos demais animais podem se candidatar diretamente no Canil da GM-Rio, na Avenida Bartolomeu de Gusmão 1.200, fundos, na Mangueira, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. O atendimento é feito pela médica veterinária.



Para levar os cães para casa, os interessados passam por um processo de seleção rigoroso. A avaliação é feita por guardas que convivem com os cães desde os primeiros anos de vida. São realizadas entrevistas para avaliação das condições da casa e do perfil do candidato. Depois, ocorrem encontros com os cães para verificar se haverá entrosamento entre os dois. Os escolhidos assinam um termo de responsabilidade e terão que dar garantias de que eles não trabalharão mais. Após esse processo, os animais são encaminhados aos novos donos.



Quando o cão está apto para aposentadoria

Os cães da Guarda Municipal começam a trabalhar a partir do primeiro ano de vida e se aposentam, em geral, aos 7 anos. Após a aposentadoria, a prioridade na fila de doação é do guarda que trabalhou com o animal. Mas muitos, por já terem outros cachorros de grande porte em casa, não têm condições de adotar. Depois, o processo é aberto a guardas do GOC ou de outras unidades da GM-Rio e também para cidadãos.



Sobre o Canil da GM-Rio

O Grupamento de Operações com Cães (GOC) foi criado em 24 de março de 1994 com a finalidade de auxiliar patrulhas em ruas, monumentos e prédios públicos da cidade. No início eram 17 guardas municipais e apenas seis pastores alemães, sem pedigree. Hoje, o efetivo conta com 40 cães, que recebem treinamento frequente para atuar no patrulhamento e em ações de interação social com os cidadãos cariocas, por meio de apresentações de Showdog.