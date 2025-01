Tentativa de homicídio aconteceu na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Niterói - Reprodução

Publicado 10/01/2025 17:36

Rio - A Polícia Civil prendeu três suspeitos de agredir e tentar matar um homem a facadas, em Niterói, na Região Metropolitana. O crime, ocorrido no dia 1º de janeiro, foi gravado por uma câmera de segurança e teria sido motivado pela compra de uma droga.

Segundo as investigações, as agressões aconteceram após uma discussão entre a vítima e os suspeitos. Por volta das 10h do primeiro dia do ano, Carlos Alberto Quintino da Silva andava pela Rua Saldanha Marinho, no Centro do município, quando foi cercado por Johnatan da Conceição Correa, de 28 anos, Israel Vitor Cotta Batista da Silva, 28, e Janilson Teixeira de Oliveira, conhecido como Mimico, de 54.

Os suspeitos começaram a agredir a vítima com socos, chutes e pedradas. Um dos criminosos esfaqueou o homem, que caiu no chão. As agressões e as facadas continuaram acontecendo mesmo com Carlos caído e sangrando.

Em depoimento realizado na última terça-feira (7), na 76ª DP (Niterói), a vítima contou que a discussão que motivou as agressões ocorreu devido a compra de uma droga. Um dos suspeitos não teria gostado que uma parte do entorpecente, comprado por Carlos, teria sido danificado.

Com as imagens do crime e oitivas de testemunhas, a distrital conseguiu identificar os suspeitos. Johnatan e Israel foram presos na manhã desta quinta-feira (9). Já Janilson foi detido na manhã desta sexta-feira (10). Ele estava com uma faca parecida com a usada na tentativa de homicídio.

Contra o trio, foi cumprido um mandado de prisão temporária. A pena pelo crime pode chegar a 20 anos de prisão.