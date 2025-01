Após os homicídios, Carlos fugiu para outro estado - Reprodução

Publicado 10/01/2025 19:55

Rio - Um suspeito de envolvimento na morte de dois irmãos foi preso nesta sexta-feira (10), no Centro de Niterói, Região Metropolitana. O crime aconteceu em Linhares, no Espírito Santo.

Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, Carlos de Santana, apontado como integrante do tráfico de drogas na região, teria atraído um adolescente de 14 anos para uma emboscada, acreditando que ele era informante da polícia.



Além do jovem, o irmão dele, de 12 anos, também foi assassinado com o objetivo de silenciar testemunhas do crime.

Após os homicídios, Carlos fugiu para outro estado. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de duplo homicídio.