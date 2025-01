O motorista foi orientado a parar, mas ignorou a ordem, iniciando a tentativa de fuga - Divulgação / PRF

Publicado 10/01/2025 19:25 | Atualizado 10/01/2025 20:04

Rio - Um motorista foi preso na tarde desta sexta-feira (10), após ignorar uma ordem de parada e tentar fugir na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Pavuna, Zona Norte. Durante a perseguição, ele colidiu com outros oito veículos na via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro conduzido pelo suspeito era furtado.

Os agentes realizavam patrulhamento na rodovia quando avistaram o veículo em alta velocidade, com películas escuras nas janelas. O motorista foi orientado a parar, mas ignorou a ordem, iniciando a tentativa de fuga.

Durante a perseguição, o condutor colidiu com oito veículos. Ele foi detido na Rua Beira Alta, esquina com a Rua Estremadura, em Vista Alegre, na Zona Norte do Rio. Após consulta no sistema, os agentes constataram que a picape havia sido furtada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Apesar das colisões, ninguém ficou ferido. O suspeito admitiu ter pego o veículo em Comendador Soares e revelou que o entregaria em Duque de Caxias, onde receberia um pagamento pelo transporte. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).