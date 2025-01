Homem é visto carregando semáforo furtado em rua de Anchieta, na Zona Norte - Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/01/2025 19:26

Rio - Um homem foi flagrado carregando um semáforo furtado na Avenida Nazaré, em Anchieta, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (10). De acordo com a CET-Rio, responsável pela gestão dos sinais de trânsito na cidade, o semáforo foi retirado na altura do número 2326. A empresa informou que um novo equipamento já foi instalado.

Sinal de trânsito na Avenida Nazaré, 2326, em Anchieta, foi furtado Reprodução/Google Maps

A foto do homem levando o sinal de trânsito nas costas viralizou nas redes sociais. A situação inusitada chamou a atenção. "O Rio não é para amador"; "Não precisa de manchete, nem notícia, nem nada. Só a foto já dá para saber que é Rio", comentaram alguns perfis na rede social X.

Ainda não se sabe qual foi o destino do equipamento, nem a identificação do envolvido. Questionada, a Polícia Militar informou que o comando do 41º BPM (Irajá), até o momento, não foi acionado para verificar a ação mencionada na reportagem.