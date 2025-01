Familiares e amigos de Leonardo Aparício se despediram da vítima no Cemitério de Vila Rosali - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 10/01/2025 15:50

Rio - Leonardo Figueiredo Aparício, de 39 anos, morto ao reagir a uma tentativa de assalto , foi enterrado, na tarde desta sexta-feira (10), no Cemitério de Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele, que é diagnosticado com uma deficiência intelectual, estava na fila de um posto de saúde quando criminosos o abordaram.

O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (9). A vítima teria ido até a unidade, localizada no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, também na Baixada, para buscar seus remédios, mas chegou antes do posto abrir e ficou do lado de fora esperando na fila.

Leonardo era uma pessoa que admirava agentes de segurança e costumava vestir uma espécie de colete por cima de sua roupa, além de andar com um cassetete de plástico. Nas redes sociais, o homem postava fotos com diferentes fardas e equipamentos de forças de segurança. Ele também já fez postagens de policiais e guardas municipais.

Nesta quinta, após criminosos chegarem em um carro e anunciarem o assalto, a vítima teria pego seu cassetete para se defender e foi baleada por um dos suspeitos. Leonardo, que completaria 40 anos no próximo domingo (12), morreu no local.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes da especializada fizeram uma perícia na cena do crime e as investigações seguem em busca de identificar a autoria.