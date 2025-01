Danielle Machado da Silva teria desaparecido ao sair de casa, após uma discussão com o companheiro - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/01/2025 10:44

Rio - O laudo de necropsia do corpo de Danielle Machado da Silva, de 36 anos, aponta que ela sofreu um afogamento. A mulher desapareceu na noite da última quarta-feira (8), em Mangaratiba , na Costa Verde, e foi encontrada morta no dia seguinte, na Praia do Atanásio, no bairro de Muriqui, que faz divisa com Itaguaí.

Segundo relatos, familiares contaram que Danielle havia saído de casa em meio a um temporal, depois de uma briga com o companheiro. Amigos da mulher, que preferiram não se identificar, relataram que ela teria sido vista por conhecidos, pela última vez, em uma área próxima a uma cachoeira. Parentes chegaram realizar campanha e divulgar cartazes em busca do paradeiro da vítima.

Entretanto, na última quinta-feira (9), pessoas perceberem um corpo boiando na praia e os familiares que estiveram no local confirmaram se tratar de Danielle. O caso é investigado pela 165ª DP (Mangaratiba) e, de acordo com a Polícia Civil, a investigação ainda está em andamento e todas as possibilidades são consideradas.