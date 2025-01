Corpo encontrado segundo a família é de Danielle - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 09/01/2025 14:31 | Atualizado 09/01/2025 14:45

Mangaratiba - O corpo de uma mulher identificada como Danielle, foi localizado na tarde desta quinta-feira(9), por populares, na praia conhecida como Atanásio, no bairro em Muriqui, que faz divisa entre os municípios de Mangaratiba e Itaguaí, na costa verde. "Ela teria saído de casa e desapareceu na hora do temporal", segundo informações de parentes na delegacia.

Segundo informações de amigos da moça, que preferiram não se identificar, ela teria saído de casa e vista por conhecidos, pela última vez, em uma área próxima a cachoeira, na localidade, e não foi mais vista.

Familiares foram à delegacia pedir ajuda à polícia para encontrar a moça. Desde então amigos e a família estavam a sua procura. A foto da moça foi divulgada em grupos de watsApp, a fim de que fosse encontrada com vida.

Familiares procuravam por Danielle, que teria saído de casa e desaparecido na hora do temporal Divulgação/reprodução rede social

Na tarde de hoje, populares ao perceberem um corpo boiando na praia em Muriqui, acionaram familiares e a polícia. No local um parente teria confirmado se tratar de Danielle, desaparecida no final da tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Civil, que está no local para perícia. Após o trabalho da polícia técnico na área, será encaminhado ao IML de Angra dos Reis, para então ser liberado à família.