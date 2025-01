Área de camping foi um dos alvos da ação para ordenamento de Mangaratiba - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 06/01/2025 21:03

Mangaratiba - Dando prosseguimento aos trabalhos de ordenamento da cidade, as secretarias de Ordem Pública, Meio Ambiente e Segurança e Trânsito, de Mangaratiba, na costa verde do estado, intensificou as ações, neste domingo (6), em toda cidade. Entre os locais visitados pelos agentes estavam: Muriqui, Itacuruçá, Junqueira, Ibicuí, Praia do Saco, Conceição de Jacareí, Praia Grande, entre outros.

Durante a ação que contou com apoio da Polícia Militar, foram executadas apreensões de materiais, como barracas e churrasqueiras, veículos com placas suspeitas e ordenamento do cais turístico de Conceição de Jacareí, onde cerca de 25 mil embarques foram realizados nos últimos quatro dias.

Balanço da ação

- Apreensão de 20 churrasqueiras e barracas de camping

- Abordagem de flanelinhas, com 03 conduzidos à 165ª DP

- ⁠Fiscalização de estacionamento ilegal com apoio da PMERJ. Dois veículos com placas adulteradas foram identificados e proprietários conduzidos a DP

- ⁠Controle de acesso de veículos em Junqueira (com acesso liberado somente para moradores)

- ⁠Ação educativa para coibir motos com cano esportivo e uso de linha chilena

- Fiscalização ambiental e de ilhas

- ⁠Fiscalização de Som Automotivo

- ⁠Ordenamento do Uso de Solo Público

- ⁠Orientação sobre as leis em vigor aos comerciantes e ambulantes

- ⁠Ordenamento dos cais turístico de Conceição de Jacareí, onde foram feitos cerca de 25 mil embarques nos últimos quatro dias

- ⁠Fiscalização de quiosques e pontos comerciais

- ⁠Desobstrução de calçadas e praças

- ⁠Proibição de evento sem autorização

Nesta segunda-feira, (06), o Prefeito Luiz Claudio Ribeiro teria uma reunião de alinhamento com a 165ª DP para intensificar ainda mais as ações integradas de segurança e ordenamento em solo público. "Vale destacar que para combater os flanelinhas e organizar o estacionamento na cidade, o prefeito já está elaborando um projeto de lei que visa instalar o estacionamento rotativo no município".