Entre as vítimas dois adolescentes e um adulto grave - Divulgação

Entre as vítimas dois adolescentes e um adulto graveDivulgação

Publicado 26/12/2024 19:23

Mangaratiba - Um acidente, nesta quinta-feira(26), envolvendo dois carros, no km 442 da rodovia Rio-Santos, em Mangaratiba, na costa verde, deixou cinco vítimas. Uma delas em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros. Não se sabe a dinâmica do acidente. A PRF esteve no local. Chove na região desde a madrugada.

A colisão entre os veículos foi na tarde de hoje. As equipes de resgate foram acionadas por volta das 14h53, por populares. Na cena do acidente, cinco vítimas registradas. Uma vítima adulta em estado grave, e duas infantis( 10 e 15 anos) foram transferidas para o hospital da cidade, pela CCR e SAMU. As outras duas com ferimentos leves, foram atendidas e liberadas no local. O trânsito ficou congestionado, uma das vias foi parcialmente interditada para o socorro das vítimas. Em seguida fluiu no sistema siga e pare.



Neste momento continua chovendo, com trânsito fluindo sem retenção. Atenção redobrada para quem for trafegar, durante a noite, na rodovia, sentido costa verde. A chuva interfere na visibilidade e deixa a pista escorregadia.