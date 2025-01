Mangaratiba- Em uma cerimônia aberta e com presença da população, Luiz Claudio de Souza Ribeiro, foi empossado nesta quarta-feira (1°) ao cargo de Prefeito de Mangaratiba. O evento, que aconteceu na Praça Robert Simões, também deu posse ao vice-prefeito, Lucas da Silva Venito, e aos treze vereadores eleitos para o mandato 2025-2028.

Vice-prefeito Venito (E) e prefeito Luiz Cláudio (D) Divulgação/ Jonathan Abade

A sessão solene foi presidida pela vereadora Cecília Cabral, que comandou a posse dos representantes do executivo e legislativo, bem como, a eleição da mesa diretora da câmara municipal.Em um discurso emocionado, Luiz Cláudio destacou o compromisso com melhorias imediatas e ações estruturais em áreas críticas como saúde, educação, mobilidade urbana e assistência social. Ele reafirmou sua promessa de campanha ao dizer que o foco de sua gestão será alcançar ‘vitórias reais’ para a população de Mangaratiba.“Lutaremos por vitórias na saúde, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a um sistema de saúde eficiente, com remédios, médicos e estrutura de qualidade”, declarou, acrescentando suas propostas para outras pastas.Ao encerrar sua fala, o prefeito agradeceu sua família, aos eleitores e a Deus, reiterando seu compromisso de ser um ‘trabalhador incansável’ pela cidade. “Vitória, vitória, vitória! Este é o compromisso que assumo com cada cidadão de Mangaratiba”, concluiu.A população recebeu o discurso de Luiz Cláudio com entusiasmo, enxergando um sinal de que a nova gestão promete ser marcada pela ação e pela proximidade com o cidadão.Vale lembrar que além de Luiz Claudio e Lucas Venito, foram empossados nesta tarde os vereadores: Cecília Cabral, Chicão da Ilha, Marcinho Costa Verde, Daniel Vasconcellos, Kaio Freijanes, Juninho Laurentino, João Felippe, Josué Té, Dr. Mair, Juninho de Jacareí, Nilton Santiago, Wlad da Pesca e Dr. Cesinha.