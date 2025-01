No momento em que o caminhão deslizou na pista e tombou chovia forte na cidade - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 08/01/2025 18:56 | Atualizado 08/01/2025 18:58

Mangaratiba - Um acidente envolvendo um caminhão, na tarde desta quarta-feira,8, na altura do primeiro túnel em Magaratiba, complicou o trânsito na volta pra casa. Não se sabe a dinâmica do acidente, mas no momento chovia forte na região da costa verde.

Segundo as primeiras informações, uma vítima, o motorista, socorrida e levada para o hospital da cidade. Ainda não conseguimos contato com a unidade, para atualizar o quadro de saúde do paciente.

Equipes da CCR e PRF estão no local. O acidente foi por volta das 17h, complicando o trânsito na altura do Sahy, próximo ao primeiro túnel, sentido Rio. NA pista, onde o caminhão tombou, segue com desvio. Muita atenção aos motoristas que passarem pelo trecho da BR, principalmente, agora ao anoitecer, por conta da chuva a pista está molhada e escorregadia e o caminhão continua no local. Neste momento não chove na costa verde.