As ruas ficaram assim, alagadas, após o temporal que caiu em Mangaratiba - Divulgação/PMM

As ruas ficaram assim, alagadas, após o temporal que caiu em MangaratibaDivulgação/PMM

Publicado 09/01/2025 08:40 | Atualizado 09/01/2025 08:42

Mangaratiba - Itacuruçá e Muriqui, bairros de Mangaratiba, na costa verde, atingidos pelo temporal que caiu no final da tarde dessa quarta-feira (8), entrando pela madrugada. A cidade teve ruas alagadas, moradores ilhados, deslizamento com queda de árvore na Rio-Santos. Não há informações oficiais de desabrigados ou desalojadas.

Prefeito Luiz Cláudio avaliando os prejuízos da chuva ainda na madrugada Divulgação/PMM

O prefeito Luiz Cláudio e seu secretariado estiveram nas localidades atingidas pela chuva, na noite de ontem, e puderam ver o estrago causado pelo temporal. O prefeito já pediu ajuda ao Governo do Estado com maquinário para desassoreamento do rio e limpeza das ruas invadidas pela enxurrada, além de mobilizar todas as pastas da prefeitura em uma força tarefa, para retirada da lama da ruas e atendimento às famílias impactadas.

Na madrugada desta quinta-feira (9) a prefeitura divulgou um balanço das chuvas na cidade. Entre as ocorrências registradas, alagamentos de ruas, deslizamento de terra e queda de árvores na Rio-Santos, próximo ao túnel de Muriqui. A CCR RioSP estava no local desobstruindo a pista. O trânsito seguiu fluindo com orientação da equipe. As sirenes foram acionadas durante a chuva volumosa e pela madrugada foram desmobilizadas. Equipes da prefeitura e Defesa Civil seguem em atendimento às famílias e percorrendo a cidade para contabilizar os estragos.

A Defesa Civil segue em alerta e pede a população que em caso de emergência acione 199 ou 193 Corpo de Bombeiros.