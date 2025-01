Polícia apreendeu drogas e pistola com o detido - @PMERJ

Publicado 14/01/2025 11:44

Rio - Um homem foi preso por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na Comunidade do Bateu Mouche, Praça Seca, Zona Oeste, na manhã desta terça-feira (14). Segundo a corporação, o objetivo da ação foi localizar grupos criminosos da região.

Ainda de acordo com a PM, o detido, que não teve a identidade divulgada, demonstrou grande nervosismo com a presença policial no local, motivo pelo qual foi feita a abordagem.

Os agentes também apreenderam uma grande quantidade de drogas (ainda não contabilizada) e uma pistola calibre 9mm, que estavam em posse do suspeito.

A ocorrência foi encaminhada à 28ª DP (Praça Seca).