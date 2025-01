O Disque Denúncia garante anonimato aos denunciantes - Freepik

Publicado 14/01/2025 15:03 | Atualizado 14/01/2025 15:22

Rio – O Disque Denúncia registrou 93.317 atendimentos em todo o estado do Rio de Janeiro em 2024. O número, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira (14), representa um crescimento de aproximadamente 23% em relação a 2023 – quando chegaram à central de atendimento 75.872 chamadas.

Ainda segundo o Disque Denúncia, o crescimento nessa e em outras estatísticas está ligado diretamente a dois fatores. Um deles é a parceria com a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio a Segurança Pública (Civitas), lançada pela Prefeitura do Rio no primeiro semestre de 2023. O equipamento – que opera dentro do Centro de Operações Rio (COR) – auxilia forças de segurança estaduais e órgãos municipais a partir de imagens de câmeras do próprio COR e da CET-Rio.

Além disso, a própria prefeitura anunciou, também no ano passado, um apoio de R$ 7 milhões anuais ao Disque Denúncia, que assim, voltou a funcionar 24 horas por dias após oito anos de horário reduzido.

Outros números

Entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, informações anônimas que chegaram ao Disque Denúncia foram fundamentais para que 1.391 criminosos fossem detidos, e 333 foragidos da Justiça – inclusive de outros estados – acabassem reconduzidos ao sistema prisional.

Sobre apreensões, o programa fala em 6,62 toneladas de drogas; 1.003 armas de fogo, incluindo fuzis; 26 mil munições; 1.362 máquinas do tipo caça-níqueis; e 9,2 toneladas de cabos e fios de cobre.

Com ajuda das denúncias, as equipes policiais também conseguiram recuperar 370 veículos, além de R$ 734 mil em cargas roubadas, de diferentes tipos.

O Linha Verde, braço do Disque Denúncia voltado para crimes ambientais, registrou a identificação de quase 580 mil metros quadrados de área degradada; o resgate de aproximadamente 1,5 mil animais silvestres de cativeiros clandestinos; a apreensão de mais de sete toneladas de carvão irregular; e a recuperação de uma tonelada de tainha pescada em período de defeso.

Já o Desaparecidos teve importância na localização de 169 pessoas, entre crianças, jovens e idosos.