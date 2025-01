Máquina da PM destrói barricada em via no complexo do Dendê - Reprodução

Máquina da PM destrói barricada em via no complexo do DendêReprodução

Publicado 16/01/2025 08:19 | Atualizado 16/01/2025 09:27

Rio – A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação no complexo do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O objetivo da ação, segundo a corporação, é coibir o avanço territorial do Terceiro Comando Puro (TCP), facção criminosa que domina a localidade.

De acordo com a PM, os agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) atuam para desobstruir vias com barricadas deixadas por traficantes (veja no vídeo abaixo) e recuperar veículos roubados e clonados usados para a prática de crimes.

A operação no Dendê segue andamento. Equipes do Núcleo de Apoio às Operações Especiais, #NAOE, do #COE, atuam na ação desta manhã. pic.twitter.com/gUNgB11K0k — @pmerj (@PMERJ) January 16, 2025

A operação segue em andamento, e ainda não há um saldo operacional fechado. No entanto, até o momento, um homem, suposto integrante do TCP, foi preso na comunidade Praia da Rosa, que, segundo o comando do 17º BPM, compõe o complexo do Dendê. Com ele, uma pistola foi apreendida. Além disso, os agentes já realizaram a retirada de diversas barricadas em ruas da região.

Também participam da operação equipes do 1° Comando de Policiamento de Área (1º CPA); das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE); e do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).

*Em atualização