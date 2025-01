A prisão de Jean Carlo foi resultado de operação da Polícia Civil - Reprodução / Google Street View

Publicado 19/01/2025 13:45 | Atualizado 19/01/2025 15:16

Rio – Investigações da 37ª DP (Ilha do Governador) apontam que Jean Carlo Tenorio de Mello, preso em flagrante neste sábado (18) pelo golpe da "falsa ajuda" a idosos em uma agência bancária na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, tem passagens por diversos crimes. Além de estelionato, Jean Carlo responde por tentativa de homicídio, lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto mediante fraude que somam 13 registros na Polícia Civil.

Somente na manhã, ele e o comparsa Pablo Ferreira da Silva, que conseguiu fugir, tentaram a mesma investida na Zona Norte, nos bairros de Rocha Miranda e Cocotá, onde acabaram surpreendidos pelos policiais. Além de Jean Carlo e Pablo, os policiais levantaram, até o momento, os nomes de outros dois integrantes da quadrilha: Victor Hugo Tenório de Mello e Ygor Braian Tenório de Mello, irmãos de Jean. Ygor está preso desde setembro do ano passado.

O golpe da "falsa ajuda" consiste em abordar idosos nos bancos, oferecendo ajuda para mexer no caixa eletrônico. Enquanto um distrai a vítima, o outro realiza saques indevidos da conta.

Segundo o delegado titular da 37ª DP, Felipe Santoro, as únicas vítimas identificadas, por enquanto, são as duas da manhã de sábado. As investigações continuam para identificar e prender os outros integrantes da quadrilha.