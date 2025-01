Estudantes embarcaram rumo aos Estados Unidos - Divulgação

Estudantes embarcaram rumo aos Estados UnidosDivulgação

Publicado 21/01/2025 12:21

Rio - Os 100 alunos vencedores da Olimpíada Carioca de Matemática (OCM) 2023 e 2024 embarcaram para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, na madrugada desta terça-feira (21), onde vão conhecer a Disney e a Nasa. Com este, ja é o terceiro grupo da rede carioca de ensino que realiza a viagem.



Para a viagem, os estudantes receberam um kit que inclui camisas térmicas, camisetas, casacos, meias, tênis, mala, mochila e garrafinha. No kit das meninas, vão também absorventes doados pelo programa "Livres para Estudar" da rede municipal.

fotogaleria

“A Olimpíada Carioca é mais do que uma viagem, é uma mudança de perspectiva que gera novos olhares para o futuro. Quando você tem jovens que alcançam uma conquista como essa, você leva uma mensagem para toda a escola e regiões onde eles vivem. Essas crianças viram referência. Vão viajar para conhecer castelos temáticos e espaçonaves da NASA porque mandaram bem nos estudos. Quero agradecer aos professores que sempre apoiam seus alunos e aos familiares por acreditarem em seus filhos e na nossa rede municipal de ensino", comemorou o secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha.A Olimpíada Carioca de Matemática, criada em 2021, é uma iniciativa organizada pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).O objetivo da OCM é estimular a aprendizagem em matemática, engajar e identificar talentos, além de promover uma competição saudável entre os estudantes da rede. A Olimpíada é voltada para todos os alunos matriculados na rede que estão cursando do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental.Já na primeira edição da OCM, houve a participação de mais de 200 mil alunos das escolas municipais do Rio. Na edição do ano seguinte, o número dobrou: mais de 400 mil estudantes marcaram presença. Em 2023, participaram da competição 420 mil. Em 2024, foram cerca de 400 mil inscritos para as provas.Para que o interesse pela matemática seja ainda mais estimulado e desenvolvido, em maio de 2023 foi criada a primeira Turma Olímpica, com alunos que tiveram resultados excelentes nas primeiras edições das olimpíadas reunidos para aulas especiais de Matemática, com intuito de preparar esses estudantes para outras grandes competições.