Caso é investigado pela 17ª DP (São Cristóvão) - Divulgação

Publicado 21/01/2025 13:13 | Atualizado 21/01/2025 13:20

Rio - Uma mulher foi baleada em uma tentativa de assalto, na manhã desta terça-feira (21), na Avenida Brasil, na altura do Caju, Zona Portuária. A vítima estava em um carro por aplicativo.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo informou a uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) que havia sido abordado por bandidos. O condutor teria tentado fugir com o carro, mas os suspeitos atiraram.

O homem dirigiu até uma cabine do BPVE antes do acesso à Linha Vermelha e relatou o crime aos policiais. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão). De acordo com a Polícia Civil, o motorista já prestou depoimento e os agentes realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.