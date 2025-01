Bárbara Bernardes esteve nesta quinta-feira (23) em uma clínica para cuidar dos ferimentos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/01/2025 10:44 | Atualizado 23/01/2025 11:08

Rio - Uma passageira acusa um motociclista de aplicativo de fugir sem prestar socorro após sofrerem um acidente, na tarde da última segunda-feira (20), em Guaratiba, na Zona Oeste. Bárbara Bernardes teve ferimentos nos braços, pernas e nas costas. A Polícia Civil investiga o caso.

Ambos caíram de moto na Estrada do Mato Alto, na altura do Largo do Correia, por volta das 17h. Em uma rede social, a mulher contou que o condutor não tem habilitação, estava em alta velocidade e que usava uma conta no aplicativo que não era dele.

A vítima postou um vídeo mostrando as escoriações que sofreu e afirmou que o homem omitiu socorro a ela. Segundo Bárbara, o motociclista pediu para que não registrasse uma queixa contra ele.

"Não me prestou socorro e não tá me ajudando em nada. Ele acabou com meu corpo. Está todo ralado. Eu estou indo na clínica todos os dias fazer os curativos, pois em casa não consigo por conta do meu braço direito estar muito machucado. Ele só se machucou um pouco e, mesmo assim, por que não deixou o número do celular dele pra me ajudar depois? Por que ele não deixou a moto em casa e foi direto pro hospital prestar socorro?", comentou.

O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba). Segundo a Polícia Civil, a vítima já prestou depoimento e o motociclista também será ouvido pela unidade. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.