Linha Vermelha ficou fechada devido a intenso tiroteio na região - Reprodução / Redes Sociais

Linha Vermelha ficou fechada devido a intenso tiroteio na regiãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 31/01/2025 07:34 | Atualizado 31/01/2025 10:21

Rio - A Polícia Civil realizou uma operação, nesta sexta-feira (31), contra o roubo de veículos e de cargas na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Linha Vermelha chegou a ficar fechada durante um tiroteio na região. Três homens com mandados de prisão em aberto foram presos.

A ação fez parte da segunda fase da "Operação Torniquete", que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e receptações de cargas e de veículos. Segundo as investigações, os crimes financiam as atividades da facção que comanda a região, suas disputas territoriais e ainda garantem o pagamento de familiares dos bandidos.

O objetivo da operação era cumprir medidas cautelares contra integrantes do Comando Vermelho (CV), que controla o Parque das Missões. Ao todo, três criminosos foram capturados, em cumprimento a mandados de prisão. Os agentes também recuperaram oito veículos produtos de crimes e encontraram um imóvel utilizado como área de lazer pelos traficantes e outro para endolação de drogas.

A ação foi realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) com o apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, a unidade de saúde do Parque das Missões funcionou sem alterações nesta manhã, porém em alerta.

Fechamento da Linha Vermelha

Um intenso tiroteio causou o fechamento temporário da Linha Vermelha, na altura da comunidade, no início da manhã desta sexta-feira (31). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram motociclistas se abrigando nas muretas da via.

O trecho do Parque das Missões também tem proximidade com Vigário Geral, na Zona Norte, onde acontece uma operação da Polícia Militar. A região faz parte do Complexo de Israel, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Também houve troca de tiros na região.