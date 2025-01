Confusão aconteceu na estação de metrô do Largo do Machado - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/01/2025 11:32 | Atualizado 31/01/2025 12:23

Rio - Uma discussão entre um passageiro e um policial militar de folga gerou um tumulto, na manhã desta sexta-feira (31), na estação de metrô do Largo do Machado, na Zona Sul. Ambos teriam se desentendido após um deles se negar a sair de um assento prioritário. Três pessoas com escoriações leves receberam atendimento.

O desentendimento assustou outros passageiros do metrô. O agente puxou uma arma durante a discussão, gerando uma correria. Segundo a Polícia Militar, o PM contestou a atitude do homem que sentou no banco prioritário e, após se identificar, sacou a arma e retirou o passageiro do vagão. O caso foi registrado na 9ª DP (Catete).

A assessoria do MetrôRio informou que três passageiros receberam atendimento das equipes após sofrerem escoriações leves, pois caíram dentro da composição. Um foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, um para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e o terceiro seguiu viagem em uma composição.

Boatos sobre uma mulher baleada circularam nas redes sociais, mas as assessoria da concessionária e da PM desmentiram o fato e destacaram que não houve tiro na estação e nem registro de pessoa ferida por disparo de arma de fogo.