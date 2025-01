Levantamento abrange dados do ano de 2024 - Google Street View

Publicado 31/01/2025 13:25 | Atualizado 31/01/2025 15:42

Rio - Um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) registra 1.124 acidentes de trânsito com vítimas fatais no estado do Rio entre janeiro e setembro de 2024. Desse total, 51 foram na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da capital.

Já os atropelamentos somaram 2.120 ocorrências no período, com 70 registrados apenas na Avenida Brasil. Outras rodovias também apresentaram registros, como a Washington Luiz, que contabilizou 40 acidentes fatais, e a Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, com 33 ocorrências. A maioria das vítimas é do sexo masculino.

"A divulgação transparente dos dados de infrações e acidentes de trânsito é essencial para combater a imprudência dos motoristas, especialmente na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. Com essas informações, podemos intensificar a fiscalização, promover campanhas de conscientização e reduzir crimes nas principais vias do estado", disse a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.

Além dos acidentes fatais, os dados do ISP, registrados nas delegacias da Polícia Civil, apontam também para uma série de crimes cometidos por condutores imprudentes. Nos primeiros nove meses de 2024, foram contabilizadas 20.547 ocorrências de "lesão corporal culposa", delito relacionado a lesões causadas por direção perigosa.

Outros dados de trânsito também revelam que 1.768 condutores foram autuados por dirigir sem habilitação, sendo 231 desses casos registrados em setembro. Além disso, 915 pessoas foram flagradas conduzindo veículos de forma perigosa. O crime de "conduzir veículo embriagado ou sob efeito de drogas" teve 1.230 ocorrências.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos Registros de Ocorrência (ROs) lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.