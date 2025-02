Motoristas voltam na contramão para evitar arrastão na Linha Amarela - Reprodução

Motoristas voltam na contramão para evitar arrastão na Linha AmarelaReprodução

Publicado 04/02/2025 17:02 | Atualizado 04/02/2025 17:32





Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que alguns motoristas voltam na contramão e com pisca-alerta ligado. Rio - Pouco mais de 12 horas depois de um agente do Degase ser morto durante um arrastão na Linha Amarela , criminosos voltaram a fechar a via e roubar motoristas entre o fim da noite desta segunda (3) e madrugada de terça-feira (4). O caso aconteceu na pista sentido Fundão, altura do Complexo da Maré.Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que alguns motoristas voltam na contramão e com pisca-alerta ligado.

Motoristas voltam na contramão para evitar arrastão na Linha Amarela Reprodução

Na filmagem, é possível ver o ponto onde criminosos roubavam motoristas, na altura da Ponte Oswaldo Cruz, próximo ao acesso da Linha Vermelha sentido Centro.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Vias Expressas foi acionada para o local, onde avistaram um carro preto que estaria tentando praticar assaltos na via. O veículo fugiu da abordagem e os policiais não encontraram vítimas do arrastão.



Por conta do incidente, incluindo o arrastão que causou a morte do agente do Degase Alexander de Araújo Carvalho, de 46 anos, o policiamento na via expressa está reforçado.