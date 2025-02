Daniel Gomes Clemente Filho, o Capivara, foi preso por agentes da DRFC - Reprodução

Rio - Daniel Gomes Clemente Filho, de 19 anos, conhecido como Capivara, suspeito de participar de roubos de veículos na Baixada Fluminense, foi preso, nesta quarta-feira (5), na praia de São Conrado, na Zona Sul.

Segundo a Polícia Civil, o jovem integra uma quadrilha da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte, liderada por Felipe Pereira Santos, o Jack Cargas, considerado o maior assaltante de cargas e veículos do estado.

Capivara é investigado em nove inquéritos como autor de roubos de veículos. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias.

De acordo com a Civil, o homem começou a ser monitorado devido a sua participação em crimes ocorridos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) identificaram que ele vinha alternando seu esconderijo entre a Maré e o Complexo da Mangueirinha, em Caxias. Nesta quinta, ele foi encontrado em São Conrado, na companhia de algumas mulheres.

Líder de quadrilha é alvo de operação

Felipe Pereira Santos, o Jack Cargas, é um dos alvos de uma operação da Polícia Civil realizada nesta quinta-feira (6) no Complexo da Maré , na Zona Norte. Ao todo, os agentes buscam cumprir 74 mandados de busca e apreensão nas comunidades Nova Holanda e Parque União e em outras regiões da capital e da Baixada Fluminense —, além dos estados como Ceará, Bahia, Goiás e Santa Catarina.

As investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) tiveram início em meados de 2024, após registros de ocorrência apontarem dois grupos que estariam escondidos nas comunidades da Maré. Os integrantes, vinculados à facção Comando Vermelho (CV), seriam responsáveis pelos grandes roubos de cargas do estado do Rio.

A estrutura da quadrilha foi identificada após a prisão de um suspeito, que relatou a existência de um local dentro da Maré denominado por eles como "escritório", onde criminosos se reúnem com o intuito de planejar os roubos e posteriores revendas dos bens roubados. De acordo com a denúncia, o grupo possui neste local quatro computadores, em que estão armazenados os dados dos funcionários das empresas que fornecem informações privilegiadas para a quadrilha e de empresários que receptam as cargas, bem como o armamento e bloqueadores de sinais GPS, utilizados por eles.

Segundo os agentes, os dois líderes dessas organizações possuem mandados de prisão pendentes pelo crime de roubo de cargas, ou seja, apesar da operação acontecer em cumprimento de mandados de busca e apreensão, eles podem ser presos. Jack Cargas é um deles.