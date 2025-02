Adolescente estava sendo vítima de agressões físicas constantes - Reprodução

Publicado 06/02/2025 20:36 | Atualizado 06/02/2025 21:06

Rio - Um adolescente de 15 anos, vítima de agressões físicas constantes por parte da tia materna, pediu ajuda a policiais militares da Operação Segurança Presente, na base do Leblon, Zona Sul, na noite desta quarta-feira (5).

O jovem disse aos militares que queria registrar uma queixa contra a mulher na 14ª DP (Leblon) e que não queria mais viver com ela. Ele informou ainda que sua mãe mora em Campo Grande, na Zona Oeste, mas que estava sob os cuidados da tia. De acordo com o relato, as agressões ocorriam diariamente.

Os policiais levaram o jovem para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), no Centro. Durante o atendimento, a avó paterna, que mora em Copacabana, foi contatada e compareceu à unidade, confirmando o relato do neto.

O caso foi registrado como crime de maus-tratos. Medidas protetivas foram adotadas e, após os trâmites legais, o adolescente foi morar com a avó.