A investigação apontou que a facção utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro, movimentando valores milionários - Divulgação

A investigação apontou que a facção utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro, movimentando valores milionários Divulgação

Publicado 06/02/2025 19:36

Rio - Cinco pessoas são procuradas, suspeitas de envolvimento em um esquema de roubos de cargas no Rio de Janeiro — dois deles possuem mais de 400 anotações criminais. O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (6), um cartaz pedindo informações que levem à localização e às prisões.



O sistema também incluía bloqueadores de GPS e armamento pesado para garantir o sucesso das operações. Segundo a Polícia Civil, o grupo realizava os roubos nas principais vias do estado e, depois, enviava o material para comunidades em Duque de Caxias, no Complexo do Alemão, Manguinhos e na própria Maré. Os procurados são:



- João Pereira de Araújo Júnior, o Russo, 35 anos. Possui 209 anotações;

- Felipe Pereira dos Santos, o Jack Cargas, 28 anos. Possui 210 anotações;

- Tiago Oliveira de Souza, o Bazuca, de 37 anos;

- Rodrigo Ferreira da Silva, o NA, 35 anos;

- Maxwell dos Santos Ramos, o Kojak, de 38 anos.

Segundo as investigações, João Pereira e Felipe Pereira, também estão envolvidos na receptação qualificada e lavagem de dinheiro. De acordo com a polícia, as buscas da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) começaram em 2024, após registros apontarem a atuação de dois grupos criminosos ligados à facção Comando Vermelho (CV), que utilizam comunidades da Maré como base para planejar assaltos e a revenda dos produtos roubados.



O inquérito apontou que a facção utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro, movimentando valores milionários e dificultando o rastreamento pelas autoridades. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou que o grupo movimentou mais de R$ 18 milhões entre 2022 e 2023, provenientes da venda de cargas roubadas.



A polícia informou que os outros três alvos da operação estão fora do sistema carcerário: Tiago Oliveira, o Bazuca, desde outubro de 2022, e Rodrigo Ferreira, que fugiu em maio de 2014.



Maxwell possui um mandado de prisão e onze anotações. A DRFC informou que segue em diligências para prender os criminosos e pede o apoio da população para denunciar sua localização pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido