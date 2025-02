A confusão começou quando a mulher procurou atendimento devido a um mal-estar - Reprodução

A confusão começou quando a mulher procurou atendimento devido a um mal-estarReprodução

Publicado 06/02/2025 17:51 | Atualizado 06/02/2025 18:19

Rio - O casal de amigos envolvido em uma confusão no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste , nesta quarta-feira (5), acusa a unidade de tentar 'comprá-los' para que o vídeo do incidente não fosse publicado. O homem que acompanhava a paciente se manifestou nas redes sociais após as imagens viralizarem.

A confusão começou quando a mulher procurou atendimento devido a um mal-estar e pressão alta. Ela teria sido mal atendida desde que chegou ao hospital.

"Ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. Assim que minha amiga entrou, ela já estava sendo maltratada pela enfermeira e ele entrou lá [funcionário] sem ninguém chamar ele, e já estava agredindo ela verbalmente [...] Nenhum vigilante deve chegar e falar com você desse jeito. O hospital tentou comprar a gente para não postar o vídeo, e eu falei: já postei", garante.

O acompanhante, que é um homem transexual, disse ainda que houve um episódio de homofobia contra ele e que, durante as agressões, ninguém o ajudou. O episódio violento foi gravado por outros pacientes que estavam no local.

Veja o vídeo:

Discussão entre paciente, seu acompanhante e dois funcionários termina em agressão no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.



pic.twitter.com/0hyWLlO4IT — Jornal O Dia (@jornalodia) February 6, 2025

"Me trataram com homofobia também. Eu errei por pegar o celular dele. Mas da mesma forma que ele disse que não queria ser gravado e minha amiga abaixou a câmera e não mostrou o rosto dele, ele ligou o celular e foi gravar o meu rosto. Foi na hora que eu tirei o celular da mão dele e ele me deu aquela banda, eu não podia nem revidar, não consegui nem encostar a mão nele. Os guardas souberam me segurar, mas quando foi ele para cima de mim, ninguém soube me defender", disse.

Por meio de nota, a direção do hospital informou que o casal tentou furar a ordem de prioridade dos atendimentos, proferindo vários insultos aos profissionais da unidade, enquanto produziam vídeos para as redes sociais. O acompanhante refuta a informação e diz que só passaram na frente de outras pessoas após a médica chamar. E que os dois só queriam que alguém checasse a pressão da mulher, que não estava se sentindo bem.

"Ela poderia muito bem verificar a pressão e poderíamos aguardar. Ela mesmo que passou a gente na frente e o vigilante não gostou. E teve essa confusão toda", disse.

A unidade admitiu que, após insultos, dois agentes da portaria perderam o controle e agrediram fisicamente os envolvidos. Segundo o hospital, ninguém ficou ferido. A paciente recebeu atendimento, realizou exames que não apontaram alterações e ela teve alta.

"A direção da unidade repudia o ocorrido, demitiu os dois profissionais envolvidos nas agressões e registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para investigação dos fatos. Um policial militar que testemunhou toda a confusão, desde o início dos insultos, conduziu os envolvidos para a delegacia", disse em nota.

O hospital não se manifestou sobre a acusação de suborno.