Mulher pediu ajuda de pedestres para conseguir sair do cemitério - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/02/2025 21:04

Rio - Uma mulher ficou presa no Cemitério Municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana, e precisou pular a grade para sair. O caso inusitado aconteceu por volta das 18h de quarta-feira (5), uma hora após do fechamento do local.

Um homem que estava do outro lado da rua registrou em vídeo o momento em que a mulher pede ajuda a pedestres para conseguir sair. Confira as imagens abaixo:



Mulher fica presa dentro de cemitério em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e tenta pular a grade para sair.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/yCmSOL4q0p — Jornal O Dia (@jornalodia) February 6, 2025

Segundo a prefeitura do município, os funcionários do cemitério realizaram uma ronda na área depois do fechamento e encontraram um grupo realizando uma cerimônia religiosa. Eles foram orientados a deixar o local e informaram que não havia mais ninguém com eles. Após a saída, os portões foram fechados. Esclareceram, ainda, que o cemitério tem vigia durante toda a noite e madrugada.

Os trabalhadores da necrópole acreditam que a mulher tenha se separado do grupo para se despedir de um ente querido e não se atentou ao horário de funcionamento.