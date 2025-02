Terra Brasilis é o bar mais avaliado no Google Maps - Divulgação

Publicado 06/02/2025 20:13 | Atualizado 06/02/2025 20:23

Rio - O boteco é um dos pontos de encontro preferidos dos cariocas, seja para reunir amigos, familiares, colegas de trabalho ou até mesmo para o início de uma conversa entre desconhecidos. Em comemoração aos 20 anos do Google Maps, celebrado nesta quinta-feira (6), a plataforma listou os estabelecimentos acolhedores que possuem o maior número de avaliações no Rio de Janeiro.

O bairro da Urca, na Zona Sul, se destacou com os dois bares mais avaliados da lista: o Terra Brasilis e o Bar e Restaurante Urca encabeçam o ranking. O primeiro é conhecido pela bela vista de frente para o Pão de Açúcar e um cardápio variado, com diversas opções para diferentes gostos. Já o histórico Bar Urca, inaugurado em 1939, cativa os boémios pelo clima agradável na mureta.

O estudante de Direito Gabriel Nascimento, nascido e criado na Urca, não esconde seu amor pelo bairro. Os dois bares destacados pelo Google Maps fazem parte da sua rotina de passeios, onde costuma estar acompanhado de amigos e familiares. Ele explica que o Bar Urca sempre foi uma das principais atrações da região, enquanto o Terra Brasilis passou por uma reforma e tem se tornado um dos destinos favoritos de moradores e turistas.

"O Bar Urca é histórico! Tem o bar embaixo e o restaurante fica em cima, com poucas mesas. A especialidade do restaurante é camarão na moranga e o do bar é pastel, empada e bolinho de bacalhau. O Bar Urca é antigaço, desde 1939, e é bem estrategicamente localizado. Naquele ponto da mureta da Urca, só tem eles. O fato de poder pegar a cerveja e ficar na mureta é muito tranquilo, agradável. Inclusive, antigamente, os garçons saíam do estabelecimento e serviam na mureta mesmo. Depois, proibiram isso", contou Gabriel.

"Já o Terra Brasilis era pouco visado antes da pandemia. Ele se reformou, 'gourmetizou' e, hoje, é um dos mais procurados do Rio de Janeiro. O diferencial é a vista, que é absurda! Você come embaixo do Pão de Açúcar e ainda vê a praia. A vista é bem maneira e as comidas são bem variadas. Comparados a outros restaurantes da Zona Sul, os preços não são absurdos. Antigamente, eu ia com a minha família nos fins de semana e era muito tranquilo de pegar mesa. Hoje em dia, se não tivermos uma reserva, é impossível. É bem disputado", explicou.

O tradicional Pavão Azul, em Copacabana, completa o pódio de bares mais avaliados no Google Maps. Com mais de 40 anos em funcionamento, o botequim é um ponto de encontro famoso na noite carioca e parada certa para os moradores do bairro. Ainda na Zona Sul, a lista tem três unidades do Boteco Belmonte e o Boa Praça, na orla da Praia de Ipanema.

O empresário Matheus Lazera, de 25 anos, frequenta o Belmonte no Leblon, onde sempre encontra diversos turistas e faz boas amizades. Ao DIA, ele contou que o estabelecimento, apesar de espaçoso, costuma encher ainda cedo e o público começa a se espalhar pela calçada da esquina das ruas Dias Ferreira e General Venâncio Flores.

"É um bar onde você encontra todos os turistas que estão no Rio (risos). Está sempre cheio, não importa se é quarta-feira, sexta ou domingo. É até difícil de conseguir sentar em uma mesa e ficam passando garçons na calçada com chopes ou comidas, como empadas. Geralmente, eu peço caipirinha, porque é muito boa, ou a cerveja. A galera que chega mais cedo e consegue sentar pede comida e sempre estão com cara boa. O Belmonte ficou conhecido por ser um ponto de encontro. Se você está em algum lugar ruim, você sabe que pode ir no Belmonte encontrar um pessoal", comentou.

Saindo da Zona Sul, três bares foram destacados: Buxixo Choperia, na Tijuca, Zona Norte; Ponto de Encontro Ximeninho, na Lapa, e o centenário Amarelinho da Cinelândia, no Centro. Esse último, inaugurado em 1921, recebeu uma homenagem do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade por ser um ícone da boemia e da cultura da cidade.

Tombado pelo Município desde 1989, o prédio de paredes amarelas é considerado um dos primeiros arranha-céus da cidade e é onde o advogado Henrique Israel, de 25 anos, costuma ir acompanhado dos amigos. Para ele, o principal diferencial é a bela vista para o Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

"Tem um visual maneiro para o Theatro Municipal e fica bem localizado no Centro. Muito bom para ir almoçar durante o expediente ou tomar um chope depois do trabalho. A comida é boa e, geralmente, quem frequenta são as pessoas que trabalham no Centro. É um bar clássico e raiz do Rio", ressaltou o advogado.

Confira a lista de bares cariocas mais avaliados do Google Maps

1. Terra Brasilis, na Urca

2. Bar e Restaurante Urca

3. Pavão Azul Bar, em Copacabana

4. Buxixo Choperia, na Tijuca

5. Boteco Belmonte - unidade de Copacabana

6. Boteco Boa Praça, em Ipanema

7. Boteco Belmonte - unidade de Ipanema

8. Amarelinho da Cinelândia, no Centro

9. Boteco Belmonte - unidade do Leblon

10. Ponto de Encontro Ximeninho, na Lapa