Crime ocorreu no Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá - Divulgação

Publicado 06/02/2025 18:45 | Atualizado 06/02/2025 19:39

Rio - O 4º Tribunal do Júri da Capital condenou André Luiz do Nascimento Soares a 15 anos de reclusão e quatro anos de detenção por homicídio qualificado, dano qualificado, lesão corporal e desacato a autoridade. Em julho de 2023, ele foi preso junto com a filha Samara Kiffini do Nascimento Soares, de 23 anos, por agredir uma médica no Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá, Zona Norte . Após a agressão, uma paciente morreu por falta de atendimento.

Em agosto de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) concedeu um habeas corpus a Samara . A defesa alegou que ela tentou impedir o pai de agredir a profissional de saúde.

Os dois estavam na unidade de saúde para tratar de um corte no dedo de André. Insatisfeitos com a demora, eles quebraram vidros de portas e janelas e invadiram a sala vermelha, destinada ao atendimento de pacientes em estado grave. André dizia estar armado.

A decisão atende à denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que responsabilizou o homem por agredir a única responsável que estava de plantão. Arlene Marques da Silva, de 82 anos, estava internada, sofreu um novo infarto e, em decorrência da confusão, falecendo por falta de cuidados médicos.



O MPRJ ainda apontou que, segundo a perícia, a morte foi causada pelo ato violento do denunciado, que impossibilitou que a vítima recebesse os cuidados necessários.