Vista da Pedra do Leme, na Zona Sul do Rio - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 06/02/2025 17:49 | Atualizado 06/02/2025 18:15

Rio - Em celebração ao seu aniversário de 20 anos, o Google Maps divulgou nesta quinta-feira (6) listas com as dez praias brasileiras mais avaliadas e fotografadas por usuários da plataforma. O Rio de Janeiro foi o segundo estado com mais pontos citados: Praia do Forte, em Cabo Frio, e Orla Brigitte Bardo, em Búzios, aparecem nos dois rankings, enquanto a Praia do Leme, na capital, figura entre as que têm mais avaliações.

A Praia das Laranjeiras, no município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, aparece em primeiro lugar nas duas listas. Com fácil acesso, o local é uma das paradas do passeio de teleférico que conecta o litoral da cidade. Além disso, é possível chegar na orla por meio de uma tirolesa que parte do Morro da Aguda. O estado catarinense é o que mais aparece, com três praias entre as mais avaliadas e quatro entre as mais fotografadas. Outros estados presentes são Bahia, Rio Grande do Norte, Pará, São Paulo e Alagoas.

Terceira colocada na listas das mais avaliadas e quarta entre as com mais fotografias, a Praia do Forte fica localizada próximo ao Centro de Cabo Frio, sendo uma das principais atrações para turistas e moradores da Região dos Lagos. Além de uma bela vista, o local se destaca por uma extensa faixa de areia.

Já a Orla Brigitte Bardot, em Búzios, é conhecida pelos estabelecimentos que cercam a área, sendo o ponto mais procurado por turistas no município. A estudante de Arquitetura Laura Guimarães, de 24 anos, morou por cinco anos na cidade e, sempre que pode, volta ao município para reencontrar familiares. A orla, claro, não fica de fora da lista dos passeios preferidos da futura arquiteta, que aproveita a visita para passear.

"A orla é muito linda, mas as pessoas não costumam ficar na areia da praia. É um ótimo lugar para passear, tem vários restaurantes, bares, pousadas e até boates. É como uma continuação da Rua das Pedras, com paralelepípedos, onde tem muitas lojas. A vista também é maravilhosa, vale muito a pena conhecer", explicou.

Única da capital fluminense citada, a Praia do Leme figura na oitava colocação entre as praias mais avaliadas. Localizada entre a famosa Praia de Copacabana e uma estrutura rochosa que abriga o antigo Forte Duque de Caxias, o local se destaca pela bela vista e um calçadão repleto de atividades.

O fisiculturista Victor Marcelo, de 24 anos, é nascido e criado no bairro. Ele contou ao DIA que frequenta diariamente a orla para se exercitar, mas não deixa de lado os bares e restaurantes que ficam nas proximidades.

"O que eu mais gosto de fazer é jogar um futevôlei, tem várias quadras na praia. Geralmente, vou na que é mais perto da Pedra do Leme, onde 99% das vezes a praia está paradisíaca, muito calma. É a água mais cristalina da orla, certamente. Também tem o Quiosque Tatuí, que fica em frente e é sensacional, além dos bares na Pedra do Leme. São muito bons, tem comidas gostosas. Ainda tem a parte noturna, na mureta, que é um lugar super agradável para tomar um drink, começar a noite", disse Victor.

Praias brasileiras com mais avaliações

1- Praia das Laranjeiras, Balneário Camboriú (SC)

2- Praia Martim de Sá, Caraguatatuba (SP)

3- Praia do Forte, Cabo Frio (RJ)

4- Praia Guarda do Embaú, Palhoça (SC)

5- Praia de Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália (BA)

6- Praia dos Artistas, Natal (RN)

7- Orla Brigitte Bardot, Armação de Búzios (RJ)

8- Praia do Leme, Rio de Janeiro (RJ)

9- Praia da Barra da Lagoa, Florianópolis (SC)

10- Praia do Atalaia, Salinópolis (PA)

Praias brasileiras com mais fotografias no Google Maps

1- Praia das Laranjeiras, Balneário Camboriú (SC)

2- Praia Guarda do Embaú, Palhoça (SC)

3- Praia Martim de Sá, Caraguatatuba (SP)

4- Praia do Forte, Cabo Frio (RJ)

5- Orla Brigitte Bardot, Armação de Búzios (RJ)

6- Praia Ponta das Canas, Florianópolis (SC)

7- Praia de Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália (BA)

8- Praia Barra da Lagoa, Santa Catarina (SC)

9- Pontal do Maragogi, Maragogi (AL)

10- Praia do Atalaia, Salinópolis (PA)