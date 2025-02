Carabina e pistolas foram apreendidas durante a operação no Morro do Barbante - Reprodução

Carabina e pistolas foram apreendidas durante a operação no Morro do BarbanteReprodução

Publicado 06/02/2025 13:39

Rio - Apontado como um dos principais ladrões de cargas e de carros de luxo do Rio, Vinicio da Silva Bento, de 32 anos, o Maquinista da Maré, morreu em um confronto com policiais, na manhã desta quinta-feira (6), no Morro do Barbante, na Ilha do Governador, na Zona Norte. A troca de tiros terminou com um segundo suspeito morto e outros dois presos.

Agentes das polícias Militar e Civil realizaram uma ação na comunidade para prender criminosos envolvidos em roubos de veículos nas principais vias expressas da capital, como as Linhas Vermelha e Amarela, além de pontos da Avenida Brasil.

De acordo com investigações, traficantes do Morro do Barbante teriam ligações com o grupo que controla a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte, alvo da Operação Torniquete nesta quinta.

A PM informou que os policiais foram recebidos a tiros, o que gerou um confronto. Após a troca de tiros, os agentes encontraram Vinicio morto. Ele era considerado o sucessor de Luiz Felipe Medeiros Lage, o Felipinho da NH, que morreu em um tiroteio após uma tentativa de assalto , em novembro do ano passado, na Linha Vermelha, na altura de São Cristóvão, na Zona Norte.

Além do Maquinista, um traficante conhecido como Peppa, suspeito de ter participado da morte de um PM em 2023, também morreu na ação desta quinta. Outros dois criminosos foram presos. Com eles, foram apreendidos uma carabina, duas pistolas e uma grande quantidade de drogas ainda não contabilizadas.

As ocorrências foram apresentadas na 37ª DP (Ilha do Governador).

A operação foi realizada por agentes do 22° BPM (Maré), 17° BPM (Ilha do Governador), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Subsecretaria de Inteligência da Corporação (SSI), com apoio da 19ª DP (Tijuca), 21ª DP (Bonsucesso), 22ª DP (Penha) e 37ª DP (Ilha do Governador).