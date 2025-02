Criminosos foram presos em flagrante e vão responder por receptação qualificada - Reprodução

Publicado 06/02/2025 16:30 | Atualizado 06/02/2025 17:12

Rio - Cinco homens foram presos em flagrante, nesta quinta-feira (6), em um galpão utilizado para desmanche de veículos na Comunidade do Chapadão, na Zona Norte. O local, segundo as investigações, é explorado pela facção criminosa Comando Vermelho e funciona como ponto de recebimento, desmontagem e remarcação de carros roubados.

Na ação, conduzida por agentes da 60ª DP (Campos Elíseos), com apoio da 39ª DP (Pavuna) e da Polícia Militar, foram presos: Alex Albuquerque da Silva, Manolo Mathias de Andrade, Alexandre José de Araújo, Matheus Mina da Silva e Rodolfo dos Santos. Eles vão responder por receptação qualificada.

De acordo com a polícia, o Chapadão é um dos principais redutos do crime organizado na região e recebe veículos roubados de toda a Baixada Fluminense. Além do tráfico de drogas, o Comando Vermelho é apontado como responsável por uma série de outros crimes na área.

A ação faz parte da segunda fase da 'Operação Torniquete', que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos. Desde setembro, já foram presos mais de 360 criminosos, além de veículos e cargas recuperados.