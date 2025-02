O acesso ao espaço sob às escadarias do monumento na Glória vem sendo invadido constantemente - Divulgação/Bruno Calçada/ Secretaria de Conservação

O acesso ao espaço sob às escadarias do monumento na Glória vem sendo invadido constantementeDivulgação/Bruno Calçada/ Secretaria de Conservação

Publicado 06/02/2025 16:49 | Atualizado 06/02/2025 17:18

Rio - A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva) decidiu acionar os órgãos de Segurança Pública, nesta quinta-feira (6), após área sob monumento na Glória ter sido invadida pela terceira vez em menos de 15 dias. O acesso ao local, que fica embaixo de escadaria, vem sendo ocupado de maneira irregular.

A última delas aconteceu entre quarta (5) e quinta-feira (6), pouco tempo após uma equipe da prefeitura ir ao local para fechar com estrutura em alvenaria e concreto. Por conta do novo episódio de depredação, os funcionários da Seconserva tiveram que retornar ao monumento, nesta quinta-feira, para fechar mais uma vez o acesso.

Dentro do espaço, a equipe de fiscais encontrou pedaços de espuma, lençóis, fósforos, isqueiros e preservativos. O lixo deixado no local provocava mau cheiro e incômodo à população da região.

"A gente pede esse auxílio da segurança ali do bairro da Glória, do Glória Presente e também para que essas pessoas sejam identificadas e levadas às forças da polícia investigativa para que sejam presas e respondam pelos seus atos", disse o secretário Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Diego Vaz.

O titular da pasta ressaltou ainda que a verba utilizada na obra é recurso público, que poderia ser empregado em outras áreas. "A gente insiste para que o problema seja resolvido na fonte, senão a gente vai ter que voltar várias vezes, gastando dinheiro público que poderia estar sendo investido em outras áreas", completou.



A ação da secretaria tem como objetivo evitar ocupações irregulares e novos danos ao patrimônio histórico, já que a escada é tombada e faz parte do Monumento à Abertura dos Portos.



No dia 22 de janeiro, a pasta realizou o bloqueio do acesso. No entanto, a estrutura foi destruída e as invasões foram retomadas. Na última quarta-feira (05/02), a Secretaria de Conservação retornou para concretar o buraco. O serviço, no entanto, precisou ser refeito nesta quinta-feira, após mais uma destruição.



Preservação



O Monumento à Abertura dos Portos foi erguido em 1908 para celebrar a abertura do comércio internacional e faz parte do rico patrimônio cultural do Rio de Janeiro.



Projetada pelo arquiteto francês Eugène Benet, a obra integra a mureta que separa a parte superior do Hotel Glória das pistas da Praia do Flamengo. A estrutura tem duas escadas que levam à Rua do Russel. O monumento é decorado por uma balaustrada com luminárias e duas figuras femininas em bronze, de aproximadamente três metros de altura, representando o comércio e a navegação.