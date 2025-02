Moradores ficam quase 12h sem energia em condomínio na Freguesia - Marco Moreira/ Agência O DIA

Publicado 06/02/2025 12:44 | Atualizado 06/02/2025 12:50

Rio - Moradores de um condomínio na Estrada de Jacarepaguá, na Freguesia, Zona Oeste, vivem momentos de sufoco desde o fim da noite de quarta-feira (5) após quase 12 horas sem energia elétrica. Ao DIA, os denunciantes revelam que já chegaram a ficar mais de 18h sem luz nas últimas semanas. Segundo a Ligth, o transformador da rede elétrica será trocado ainda nesta quinta-feira (6).

De acordo com o jornalista Marco Moreira, as quedas de energia ocorrem por mais de um ano, mas se intensificaram neste verão. "De umas três semanas pra cá estamos ficando 15h a 18h sem luz. Tem sido um absurdo, porque perdemos coisas na geladeira e não conseguimos dormir. É uma ou duas vezes por semana e demora horas pra Light resolver o problema, que é o transformador, e eles não trocam", explicou.Marcos que também é pai de um menino de três anos revelou ainda os transtornos em meio ao calor. "Essa madrugada, mais uma vez, eu passei acordado abanando meu filho por causa do calor e dos mosquitos", disse.A energia retornou na região por volta das 11h desta quinta (6), porém moradores alegam que o problema não foi totalmente solucionado, já que é necessário a troca do transformador.Os residentes do condomínio disseram ainda que a falta de energia afeta diretamente na qualidade de vida. Suzanne dos Santos Valle, 54, por exemplo, é mãe de uma menina de 18 anos com necessidades especiais, que precisa da energia para manter o funcionamento dos aparelhos de bipap, aspirador traqueal e o monitor de controle de saturação e batimento cardíaco."Minha filha tem vários aparelhos dentro de casa em que ela é dependente. No dia 22 de janeiro faltou luz, eu liguei para Light e avisei que minha filha tinha necessidades especiais, só que a energia só chegou às 18h do dia seguinte. Então, eu tive que ir para casa da mãe do meu marido. Já ontem por volta de 00h, faltou luz de novo e novamente tive que tirar minha filha de casa", contou.Suzane reforça que a filha também precisa se manter em lugares frescos, com ar condicionado, e que ela chegou a adoecer por conta dos translados."Ainda no dia 23 de janeiro, quando eu voltei para casa faltou luz de novo e só voltou 00h do dia seguinte. Resumindo, minha filha apresentou febre de 40ºC, depois teve hipotermia e eu tive que internar ela. No hospital foi constatado que ela pegou covid. Isso tudo por causa da incompetência da Light, de eu ter que ficar transportando minha filha”, relatou.A mãe da menina frisou ainda que em meio às reclamações a auxiliaram a levar a filha ao hospital em caso de falta de energia, o que a deixa revoltada. "Ou seja, é pegar minha filha e levar para o hospital público mais próximo ou chamar uma ambulância porque a Light não tem capacidade de resolver o problema em tempo hábil. Então, mais uma vez, minha filha tá fora de casa. É um descaso! O gerador não está suportando e ninguém faz nada", finalizou.Outra moradora afetada é a empresária Sônia Monteiro, 46 anos, que precisa da luz especificamente para o armazenamento de remédios caros na geladeira."Minha filha precisa desses remédios. Além disso, no condomínio tem uma criança acamada, idosos, bebês e todos precisam de luz. Ontem minha família dormiu dentro do carro pela segunda vez. Minha gata também foi castrada ontem e tem que ficar com roupa cirúrgica. Tem mais pessoas que usam remédios caros que precisam de refrigeração", explicou.A vizinha Maria Cláudia Ribeiro reforça o sofrimento em meio ao calor. "Tentei botar um colchão no quintal, mas tem muitos mosquitos. Já tem mais de um mês assim e não temos a quem recorrer. Light já viu o problema, mas não resolveu. O próprio funcionário mesmo disse que esses consertos são paliativo pois o transformador não suporta a carga e tem que trocar", afirmou.No local, outros moradores também contaram o sufoco com as altas temperaturas. "Botei o colchão no terraço e coloquei uma toalha molhada em cima de mim para diminuir o calor. Não dormi nada essa noite, mais uma vez", disse a massoterapeuta Fátima Lima Milanez."Antigamente quando a gente fazia contato com a Light, eles vinham logo, mas agora não, demoram muito para vir. E a maioria dos moradores liga e eles não aparecem", afirma o pintor Genival José de Oliveira."Um descaso total da Light, um verdadeiro absurdo! No Verão minha conta vem em média R$600 por mês e eles entregam esse serviço. Toda a vez que isso acontece perco alimentos da geladeira. É um prejuízo enorme", finalizou a psicóloga Cléa Carvalho Lobo.