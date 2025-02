Veículo de luxo usado como carro forte de bandidos na Maré - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Veículo de luxo usado como carro forte de bandidos na MaréReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 06/02/2025 11:16 | Atualizado 06/02/2025 13:48

Rio - Policiais civis apreenderam um veículo blindado usado como "carro-forte" por bandidos durante operação no Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (6). Segundo os investigadores, os criminosos fizeram buracos para facilitar a troca de tiros e ainda se protegerem dos disparos.

fotogaleria

Conforme mostra o policial na imagem, geralmente as armas utilizadas são fuzis. O automóvel apreendido é uma BMW, e tem pelo menos cinco furos, sendo dois no vidro traseiro, mais dois nas janelas e um no para-brisa. Pela largura, o espaço suporta armas de grosso calibre.Na operação, que mira um esquema de roubo de cargas e veículos, os agentes buscam cumprir 74 mandados de busca e apreensão nas comunidades Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte, e em outras regiões da capital e da Baixada Fluminense —, além dos estados como Ceará, Bahia, Goiás e Santa Catarina.Segundo investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), dois grupos criminosos estariam escondidos nas comunidades da Maré. Os integrantes, vinculados à facção Comando Vermelho (CV), seriam responsáveis pelos grandes roubos de cargas do estado do Rio.A estrutura da quadrilha foi identificada após a prisão de um suspeito, que relatou a existência de um local dentro da Maré denominado por eles como "escritório", onde criminosos se reúnem com o intuito de planejar os roubos e posteriores revendas dos bens roubados. De acordo com a denúncia, o grupo possui neste local quatro computadores, em que estão armazenados os dados dos funcionários das empresas que fornecem informações privilegiadas para a quadrilha e de empresários que receptam as cargas, bem como o armamento e bloqueadores de sinais GPS, utilizados por eles.Segundo os agentes, os dois líderes dessas organizações possuem mandados de prisão pendentes pelo crime de roubo de cargas. Um deles é Felipe Pereira Santos, conhecido como Jack Cargas, o maior assaltante de cargas e veículos da atualidade.A atuação da quadrilha ocorre nas principais vias do estado, e o transbordo das cargas roubadas é realizado em comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e nos complexos do Alemão, da Maré e de Manguinhos, na Zona Norte.Ainda durante as investigações, foi possível obter informações que membros desses grupos estariam abrindo empresas de fachada para realizar transações financeiras com receptadores das cargas, legalizar o patrimônio adquirido com o dinheiro proveniente desses roubos e tentar fugir de possíveis investigações criminais contra eles. Diante dessas informações, a equipe solicitou cooperação junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), em que foi descoberto um grande esquema criminoso por meio de movimentações financeiras envolvendo roubadores, seus familiares e empresários que receptavam os materiais.De acordo com dados do Coaf, os bandidos teriam movimentado mais de R$ 18 milhões entre os anos de 2022 e 2023, proveniente das vendas das cargas roubadas. A Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias relacionadas aos investigados até o limite deste valor.Essas movimentações foram feitas entre os diversos membros do grupo e empresários que compravam essas cargas. Foi comprovado também que telefones celulares eram enviados para o estado do Ceará e pagas por meio de transferências bancárias diretamente para os roubadores e seus familiares. Essa mesma dinâmica era realizada com o envio de veículos roubados para a Bahia. Há também indícios de envio de cargas roubadas para Santa Catarina e Goiás.A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são mais de 360 presos, além de veículos e cargas recuperadas.