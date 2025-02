Policiais apreenderam 276 vidros de lança-perfume - @pmerj

Publicado 10/02/2025 11:28

Rio- Policiais militares da UPP do Morro da Providência prenderam um homem e apreenderam uma adolescente na Rua Equador, no Santo Cristo, Zona Portuária, nesta segunda-feira (10), com 276 frascos de lança-perfume.

De acordo com a corporação, a dupla afirmou ter adquirido as drogas em uma comunidade do Complexo da Maré, na Zona Norte, e pretendia transportá-la para Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O caso foi encaminhado pela equipe do 5º BPM (Praça da Harmonia) à 4ªDP (Centro).