Cariocas e turistas aproveitaram o calor para visitar a praia do Leme, na Zona Sul - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/02/2025 10:28 | Atualizado 10/02/2025 11:06

Rio - Um sistema de alta pressão atmosférica estabelecerá uma onda de calor no município do Rio nesta semana, causando aumento na temperatura. A cidade deve atingir 40°C nos próximos dias e não há previsão de chuva.

Com a permanência do sistema na atmosfera, a previsão indica vento fraco na capital. Devido a pouca movimentação do ar, a sensação de calor aumentará, crescendo a possibilidade de recorde de temperatura.

Nesta segunda-feira (10), segundo o Alerta Rio, o tempo seguirá estável, sem mudanças significativas em relação aos últimos dias. O calor levou visitantes à praia do Leme, na Zona Sul. Cariocas e turistas aproveitaram o mar calmo para se refrescar, enquanto outros ficaram na faixa de areia tomando sol ou fazendo exercícios pela orla.

A partir desta terça-feira (11), a temperatura na cidade deve começar a aumentar gradativamente. Com céu claro, a previsão indica máxima de 39°C e mínima de 20°C. Já na quarta-feira (12), terá uma variação entre 40°C e 19°C.

A onda de calor continuará atingindo o município na quinta-feira (13). Ainda de acordo com o Alerta Rio, a capital seguirá na faixa dos 40°C e com tempo estável ao longo do dia. Os ventos ficarão fracos, o que irá contribuir com a impressão de clima mais abafado.

Já na sexta-feira (14), áreas de instabilidade no mar causarão um aumento no número de nuvens na cidade, deixando o céu nublado. As temperaturas cairão levemente, mas permanecerão elevadas com máxima de 37°C. Não há previsão de chuva para o dia.



Nível de Calor 3

A cidade entrou no Nível de Calor 3 (NC3), às 10h45, desta segunda-feira (10). A entrada no NC3 acontece quando há registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Devido o calor, o Centro de Operações Rio (COR) traz algumas orientações ao cidadão, como:

- Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

- Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

- Utilize roupas leves e frescas;

- Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

- Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde;

- A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

- Proteja as crianças com chapéu de abas;

- Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.