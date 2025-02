A pequena Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos - Reprodução

A pequena Mirella Pinho Francisconi, de 2 anosReprodução

Publicado 10/02/2025 11:55 | Atualizado 10/02/2025 11:57

Rio - Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça em Pilares , na Zona Norte, segue internada, nesta segunda-feira (10), e tem o estado de saúde estável. A menina chegou a ficar em coma, mas apresentou evolução no quadro clínico e segue em recuperação.Mirella recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Souza Aguiar na última sexta-feira (7). Ela está na unidade desde o dia 26 de janeiro.

fotogaleria

Dias depois, em 31 de janeiro, a criança saiu do coma. Mirella foi atingida por um disparo enquanto estava no colo da mãe, na Avenida João Ribeiro, pouco depois de ambas desembarcarem de um ônibus.De acordo com a Polícia Civil, agentes da 23ª DP (Méier) analisaram imagens de câmeras de segurança e confirmaram que o disparo partiu de uma tentativa de assalto ocorrida nas proximidades. Os investigadores seguem em busca dos suspeitos envolvidos no crime.